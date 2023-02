«Πραγματικός γείτονας η Ελλάδα»: «Ύμνοι» Τσαβούσογλου και τουρκικών ΜΜΕ για την επίσκεψη Δένδια -Βίντεο

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι Ελλάδα και Τουρκία δεν θα πρέπει να περιμένουν σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, προκειμένου να βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

«Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τη βοήθεια» τόνισε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προσθέτοντας: «Ελπίζω ότι θα καταβάλλουμε προσπάθειες, για να λύσουμε τις διαφορές μας μέσω διαλόγου». «Σε τέτοιες δύσκολες ημέρες φαίνονται οι καλοί γείτονες» ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να περιμένουμε έναν σεισμό, για να βελτιώσουμε τις διμερείς σχέσεις».

«Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τα θύματα του φονικού σεισμού» είπε από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας, που αναφέρθηκε στις προσπάθειες διάσωσης που κατέβαλε η ΕΜΑΚ. «Eίμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τις ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν από τους Έλληνες διασώστες και για τις πάρα πολλές ζωές που σώθηκαν από τους Ευρωπαίους διασώστες, γιατί είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε Αυστριακούς και Ολλανδούς διασώστες. 205 ζωές σώθηκαν από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων».

Η ανάρτηση Τσαβούσογλου

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Νίκου Δένδια, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Ευχαρίστησα τον Νίκο Δένδια, υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού μετά τον καταστροφικό σεισμό. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που προσέφεραν βοήθεια στην Τουρκία. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ένας γείτονας που τείνει χείρα βοηθείας, είναι ένας πραγματικός γείτονας».

Thanked #NikosDendias, FM of #Greece, for the support & solidarity of Greek state&people after the #earthquake disaster. Greece was one of the first countries to offer aid to Türkiye.

In these difficult times, a neighbor extending a helping hand is a true neighbor.????????

??Hatay pic.twitter.com/BrSDp3Rno0