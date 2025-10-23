Πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη η συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας – Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης - Real.gr

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, ενώ η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα.

Ο νέος κύκλος συζητήσεων σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) από τις αρμόδιες αντιπροσωπείες Ελλάδος – Τουρκίας διεξήχθη σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στη Σμύρνη.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Οι αντιπροσωπείες αποτελούνταν από πρέσβεις, ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους των δύο κρατών, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι δύο πλευρές προέβησαν σε αναλυτική ανασκόπηση των προηγουμένως συμφωνηθέντων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το 2025 και συζήτησαν το πλαίσιο εφαρμογής για το 2026.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, ενώ η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ