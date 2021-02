Πραξικόπημα στη Μιανμάρ: Ο στρατός καταλαμβάνει ξανά την εξουσία - Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η χώρα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP-dpa

Η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στο επιτελείο και την πολιτική κυβέρνηση είχε εγείρει ανησυχίες πως απειλείτο πραξικόπημα από την περασμένη εβδομάδα.

Την Τετάρτη, ο επικεφαλής του στρατού Μιν Αούνγκ Χλάινγκ είχε απειλήσει πως το Σύνταγμα της χώρας θα μπορούσε να τεθεί «σε αναστολή» ή ακόμη και να «ανακληθεί» εάν δεν τηρείτο.

????#Myanmar's army has taken control of the country. Aung San Suu Kyi and other leaders were arrested at dawn. @philipsherwell explains what's behind the coup and what it means for Myanmar's democratic transition. #F24@HooleNatashapic.twitter.com/iXpwn2ws1R