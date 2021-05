Πράκτορες της MIT συνέλαβαν στο εξωτερικό και επέστρεψαν στην Τουρκία τον ανιψιό του Γκιουλέν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Το Anadou, το οποίο δημοσιοποίησε μια φωτογραφία του υπόπτου με χειροπέδες ανάμεσα σε δύο τουρκικές σημαίες, δεν ανέφερε αν η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συμφωνία με τη χώρα όπου έγινε.

Ο Σελαχαντίν Γκιουλέν κατηγορείται ως μέλος της "τρομοκρατικής οργάνωσης FETO", όπως χαρακτηρίζει η Άγκυρα το κίνημα του ιερωμένου Φετουλάχ Γκιουλέν.

Ο τελευταίος, ο οποίος διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει επικεφαλής ενός ειρηνικού δικτύου ΜΚΟ και επιχειρήσεων και αρνείται κάθε εμπλοκή στην απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος που είχε στόχο τον Ερντογάν τον Ιούλιο του 2016.

Όμως ο Τούρκος πρόεδρος, άλλοτε σύμμαχος του Γκιουλέν στον οποίο είχε στηριχθεί ζωηρά, τον χαρακτηρίζει σήμερα επικεφαλής "τρομοκρατικής" οργάνωσης που είχε σκοπό να εισδύσει και να ανατρέψει την κυβέρνηση.

