Πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ: «Δεν θα επιτρέψουμε η Χεζμπολάχ να συνεχίσει τις προκλήσεις της»

Ανέφερε πως από την 8η Οκτωβρίου, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ για να υποστηρίξει τον σύμμαχό της, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας, οι μαχητές της έχουν εκτοξεύσει πάνω από 8.000 ρουκέτες εναντίον της χώρας του. Δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί στο βόρειο Ισραήλ, ανέφερε.

Ακόμη, ο κ. Ντάνον επέκρινε τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ επειδή δεν ανέφερε στην ομιλία του ούτε μια φορά το όνομα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, του Χασάν Νασράλα. «Αντί να κατηγορείτε εμάς, ειρηνικοί μας γείτονες», πέταξε σαρκαστικά, «θα έπρεπε να αναλάβετε δράση τώρα για να περιορίσετε τη Χεζμπολάχ». Κατήγγειλε ακόμη πως «επιτρέψατε» μια «τρομοκρατική οργάνωση να δημιουργήσει κράτος εν κράτει».

In this evening’s emergency Security Council briefing on the tensions between Israel and Lebanon, Iran’s ambassador to the UN claimed that the attack against their ambassador in Lebanon was "an act of terrorism and a violation of the rules of international law" and the Lebanese… pic.twitter.com/8aOkU4LTVd