Quantcast
Πρίγκιπας William-Kate Middleton: Η αντίδρασή τους στις… ειρηνευτικές συνομιλίες με Harry-Meghan - Real.gr
real player

Πρίγκιπας William-Kate Middleton: Η αντίδρασή τους στις… ειρηνευτικές συνομιλίες με Harry-Meghan

15:20, 16/07/2025
Πρίγκιπας William-Kate Middleton: Η αντίδρασή τους στις… ειρηνευτικές συνομιλίες με Harry-Meghan

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - EPA/ANDY RAIN

Tο γεγονός ότι ο William διάβασε για τη συνάντηση στις κυριακάτικες εφημερίδες δεν του αρέσει καθόλου.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Eπίσκεψη του Μητσοτάκη στην Κινητή Ομάδα Υγείας στο Κοινοτικό Ιατρείο στη Φουρνά Ευρυτανίας

Eπίσκεψη του Μητσοτάκη στην Κινητή Ομάδα Υγείας στο Κοινοτικό Ιατρείο στη Φουρνά Ευρυτανίας

15:00 16/07
Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού - 11 συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα

Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού - 11 συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα

12:53 16/07
Κυριακή Γρίβα: «“Χάνομαι” φώναξε.... Τη μαχαίρωσε μπροστά στους αστυνομικούς» - Συγκλονιστική μαρτυρία στη δίκη

Κυριακή Γρίβα: «“Χάνομαι” φώναξε.... Τη μαχαίρωσε μπροστά στους αστυνομικούς» - Συγκλονιστική μαρτυρία στη δίκη

11:48 16/07
Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία: Χτυπήσαμε το αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, λένε οι IDF

Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία: Χτυπήσαμε το αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, λένε οι IDF

13:21 16/07
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατέθεσε πρόταση για εξεταστική η Νέα Δημοκρατία - Ζητά διερεύνηση από το 1998

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατέθεσε πρόταση για εξεταστική η Νέα Δημοκρατία - Ζητά διερεύνηση από το 1998

14:30 16/07
Κρεμλίνο: Παρακολουθεί επισταμένως τις δυτικές προμήθειες όπλων στην Ουκρανία

Κρεμλίνο: Παρακολουθεί επισταμένως τις δυτικές προμήθειες όπλων στην Ουκρανία

14:30 16/07
Συγκλονίζει η Μαρίνα Καλογήρου: Κακοποιήθηκα σεξουαλικά από τα 4 έως τα 14, από τέσσερις διαφορετικούς άνδρες

Συγκλονίζει η Μαρίνα Καλογήρου: Κακοποιήθηκα σεξουαλικά από τα 4 έως τα 14, από τέσσερις διαφορετικούς άνδρες

07:24 16/07
Αν ξυπνάς κάθε πρωί την ίδια ώρα χωρίς ξυπνητήρι, διαθέτεις αυτά τα 8 χαρακτηριστικά λένε οι ψυχολόγοι

Αν ξυπνάς κάθε πρωί την ίδια ώρα χωρίς ξυπνητήρι, διαθέτεις αυτά τα 8 χαρακτηριστικά λένε οι ψυχολόγοι

20:24 14/07
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved