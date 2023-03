Πρίγκιπας Χάρι: Ένιωθα περίεργα στην βασιλική οικογένεια και ξέρω πως και η μητέρα μου ένιωθε το ίδιο

Ο 38χρονος Χάρι είπε στον δρ Γκάμπορ Μάτε ότι, έχοντας μεγαλώσει σε μια «διαλυμένη οικογένεια», κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να μην μεταδώσει (ψυχικά) «τραύματα» στα παιδιά του.

Η συζήτηση με τον δρ Μάτε ακολούθησε την κυκλοφορία της αμφιλεγόμενης αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Ρεζέρβα» στην οποία ο πρίγκιπας Χάρι αφηγείται την εφηβεία του, που σημαδεύτηκε από προβλήματα με ναρκωτικά και αλκοόλ, και περιγράφει λεπτομερώς την κατάρρευση της σχέσης του με τον πατέρα του (βασιλιά Κάρολο Γ’) και τον αδερφό του (πρίγκιπα Ουίλιαμ).

«Σε όλη μου τη ζωή, από νεαρή ηλικία, ένιωθα ελαφρώς διαφορετικός από την υπόλοιπη οικογένειά μου», είπε ο Χάρι στον δρ Μάτε, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του διαδικτύου. «Ένιωθα περίεργα σε αυτό το περιβάλλον και ξέρω πως και η μητέρα μου ένιωθε το ίδιο» είπε, αναφερόμενος στην αδικοχαμένη πριγκίπισσα Νταϊάνα.

