Πρόβλημα με την καρδιά του ο Μπέρνι Σάντερς - Εσπευσμένα στο χειρουργείο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο γερουσιαστής από το Βερμόντ, που πρόσκειται στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος, είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους διεκδικητές του χρίσματος.

Θεωρείται από τα φαβορί για να το λάβει, μαζί με τον πρώην αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν (76 ετών) και την Ελίζαμπεθ Γουόρεν (70 ετών), γερουσιαστή από τη Μασαχουσέτη. Είναι επίσης ο πρώτος που αναστέλλει την προεκλογική εκστρατεία του για λόγους υγείας. Οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι ακύρωσε όλα τα ραντεβού του μέχρι νεωτέρας αλλά "έχει υψηλό ηθικό".

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν θα μπορέσει να παραστεί στην επόμενη τηλεμαχία, στην οποία θα συμμετάσχουν 12 υποψήφιοι, στις 15 Οκτωβρίου σε πανεπιστήμιο του Οχάιο.

