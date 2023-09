Προβλήματα σε Μαδρίτη και κεντρική Ισπανία από τις σφοδρές βροχοπτώσεις - Πλημμύρισε το μετρό, κατέρρευσαν γέφυρες - ΒΙΝΤΕΟ

«Αγνοείται η τύχη δύο ανθρώπων, ενός πατέρα και του γιου του, που βρίσκονταν μέσα σ' ένα όχημα που παρασύρθηκε από χείμαρο ο οποίος σχηματίσθηκε όταν φούσκωσε ο ποταμός Αλμπέρτσε», δήλωσε ο Τσιβίτε. «Ελπίζουμε ότι θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα».

Spain advised thousands of residents to remain indoors as incessant rains caused flash floods in and around Madrid city#world#spain#flood#viral#madridpic.twitter.com/QOxyFU4iHh