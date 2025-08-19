Προεδρικές εκλογές στη Βολιβία: Ο Μοράλες εκφράζει ικανοποίηση για τη θεαματική αύξηση των άκυρων ψηφοδελτίων - Real.gr

Τα άκυρα ψηφοδέλτια έφθασαν σε ιστορικό υψηλό στη χώρα, βυθισμένη σε σοβαρή οικονομική κρίση: ανήλθαν στο 19,2% των ψήφων, σύμφωνα με προκαταρκτική καταμέτρηση του ανώτατου εκλογοδικείου (TSE, η εφορευτική επιτροπή).
«Η διαμαρτυρία μας έγινε αισθητή: ψηφίσαμε, αλλά δεν εκλέξαμε, κι ο λαός έκανε ξεκάθαρο πως η δημοκρατία δεν μπορεί να υποβιβάζεται σε απλή διοικητική διαδικασία», σημείωσε ο πρώην αρχηγός του κράτους μέσω X.
Στις εκλογές της Κυριακής επικράτησαν ο γερουσιαστής της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας (32,1%) και ο πρώην πρόεδρος της δεξιάς Χόρχε Κιρόγα (26,8%), που θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο της 19ης Οκτωβρίου.
Στις προηγούμενες έξι προεδρικές εκλογές, από το 2002, τα άκυρα ψηφοδέλτια κυμαίνονταν μεταξύ του 2,4% και του 3,7%.
Ο Έβο Μοράλες, 65 ετών, που κυβέρνησε τη Βολιβία από το 2006 ως το 2019, κερδίζοντας τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, ήλπιζε να διεκδικήσει τέταρτη θητεία στο αξίωμα, όμως η δικαιοσύνη, καθώς στο μεταξύ οι θητείες περιορίστηκαν σε δύο, τον απέκλεισε από την κούρσα. Αποδίδει το γεγονός σε χειραγώγηση των θεσμών από τον απερχόμενο πρόεδρο -άλλοτε υπουργό και σύμμαχό του, πλέον αντίπαλό του-, τον Λουίς Άρσε.
Εξάλλου, καθώς εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, εξαιτίας υπόθεσης εμπορίας ανήλικης, που αμφισβητεί, ο πρώην συνδικαλιστής ηγέτης των καλλιεργητών κόκας, ή κοκαλέρος, έχει αποσυρθεί σε πολιτικό οχυρό του, στην Τσαπάρε, στην επαρχία Κοτσαμπάμπα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.
Εκεί, οι άκυρες ψήφοι έφθασαν το 32,8%.
Αν ο Έβο Μοράλες καταφέρει να αξιοποιήσει την ψήφο διαμαρτυρίας, «πιθανόν θα μπορέσει να αναδημιουργήσει λαϊκή συμμαχία», κάτι που είναι «το πολιτικό του σχέδιο μεσοπρόθεσμα», εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντανιέλ Βαλβέρδε, πολιτολόγος του βολιβιανού πανεπιστημίου Γκαμπριέλ Ρενέ Μορένο.
«Θα παραμείνει χωρίς αμφιβολία παράγοντας πρώτης γραμμής την προσεχή περίοδο. Αλλά η πρόσφατη συμπεριφορά του αφήνει να εννοηθεί πως ο ρόλος του δεν θα είναι η προαγωγή της δημοκρατίας, αλλά η παρακώλυση και η παρεμπόδιση» της επόμενης κυβέρνησης, σύμφωνα με τον ίδιο αναλυτή.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP