«Προεδρική ανασύνταξη» - Αρθρο του Ακη Κοσώνα - Real.gr

«Μου κάνετε πλάκα;» ή «με δουλεύετε;», είπε η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις σε συνέντευξή της στο «The Weekly Show».

Η άποψη του ΑΚΗ ΚΟΣΩΝΑ - ΠΗΓΗ: Realnews

Στα αγγλικά είναι λίγο πιο εκφραστική και επιθετική η έκφραση: «Are you fucking with me?». Αυτό είπε η Χάρις, η οποία λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δηλώσει ότι «είμαι εδώ», κάνοντας σαφές πως κατά πάσα πιθανότητα θα είναι παρούσα στη διεκδίκηση του χρίσματος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Η οργή της αφορούσε την κατεδάφιση πτέρυγας του Λευκού Οίκου για δημιουργία μεγάλης σάλας χορού και εκδηλώσεων. «Αυτός ο τύπος (Τραμπ) θέλει να φτιάξει μια αίθουσα χορού για τους πλούσιους φίλους του, αδιαφορώντας ότι μωρά θα πεινάσουν όταν κοπούν τα επιδόματα SNAP σε λίγες ώρες από τώρα;», διερωτήθηκε.

Πρόκειται για το Supplement Nutrition Assistance Program, που βοηθά αποτελεσματικά με κουπόνια τροφίμων οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Το απόσπασμα αυτό θα μπορούσε να βρεθεί στα προεκλογικά φυλλάδια της Κ. Χάρις για το 2028. Πολλοί θεωρούν ότι αδικήθηκε από τις εξελίξεις και έχασε από έναν πολύ ισχυρό Τραμπ, με προεκλογική εκστρατεία μόνο τριών μηνών, αφού ο τότε Πρόεδρος Μπάιντεν άργησε να αποσυρθεί. Αν το αποφασίσει, απέναντί της θα βρει ισχυρούς υποψηφίους από το Δημοκρατικό Κόμμα, όπως ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ. Αλλά και τους Αντι Μπεσίρ, Μαρκ Κέλι, Ρόι Κούπερ, Αλεσάντρια Οκάσιο-Κορτέζ. Ενα ντέρμπι έχει ήδη αρχίσει. Με ή χωρίς (κάτι που αλλάζει πολλά) τον Ντόναλντ Τραμπ αντίπαλο…