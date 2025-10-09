Quantcast
Πρόεδρος Κολομβίας: Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν δικό μας - Real.gr
real player

Πρόεδρος Κολομβίας: Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν δικό μας

03:00, 09/10/2025
Πρόεδρος Κολομβίας: Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν δικό μας

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε σήμερα ότι το τελευταίο πλοίο που βομβαρδίστηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική ήταν κολομβιανό και οι επιβάτες του Κολομβιανοί πολίτες.

«Ένα νέο πολεμικό σενάριο αναδύεται: η Καραϊβική. Η επίθεση διαπράττεται εναντίον όλης της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Πέτρο, που βρίσκεται στο Βέλγιο για συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες, απαντούσε σε μια ανάρτηση του Αμερικανού γερουσιαστή Άνταμ Σιφ ο οποίος ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Τιμ Κέιν θα ψηφίσουν για να μπλοκάρουν τα πλήγματα εναντίον πλοίων στην Καραϊβική.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν χτυπηθεί τουλάχιστον τέσσερα πλοία και 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τα σκάφη αυτά μετέφεραν ποσότητες ναρκωτικών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved