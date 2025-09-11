Πρόεδρος Νότιας Κορέας: Οι συλλήψεις εκατοντάδων συμπατριωτών μας στις ΗΠΑ μπορεί να έχουν «σημαντικό αντίκτυπο» στις επενδύσεις - Real.gr

Η έφοδος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη εκατοντάδων νοτιοκορεατών εργαζομένων, κάποιων με υψηλή ειδίκευση, που οδηγήθηκαν δεμένοι χειροπόδαρα σε λεωφορεία και κατόπιν σε κρατητήρια, ήταν δυνητικά «αποσταθεροποιητική» εξέλιξη, σημείωσε ο αρχηγός του κράτους, εξηγώντας πως «θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αποφάσεις για μελλοντικές επενδύσεις», ιδιαίτερα στην αποτίμηση της «επιτευξιμότητας άμεσων δραστηριοτήτων» ομίλων της Νότιας Κορέας στις ΗΠΑ.
Η κυβέρνηση του προέδρου Λι διευκρίνισε εξάλλου πως οι εργαζόμενοι, που συνελήφθησαν την 4η Σεπτεμβρίου, θα αφεθούν ελεύθεροι στις 09:00 (ώρα Ελλάδας) και ότι η Σεούλ θα τους επαναπατρίσει.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντέλει αποφάσισε να μην απελαθούν 475 εργαζόμενοι που συνελήφθησαν στο εργοστάσιο, στην πολιτεία Τζόρτζια, όμως η Σεούλ θα προχωρήσει στον άμεσο επαναπατρισμό τους διότι «βρίσκονται σε κατάσταση σοκ», ξεκαθάρισε το υπουργείο Εξωτερικών στη Σεούλ.
