Πρόεδρος Ιράν: Διανοητικά καθυστερημένος ο Λευκός Οίκος

Σε ομιλία του, που μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση, ο Ροχανί δήλωσε πως οι κυρώσεις εναντίον του Χαμενεΐ θα αποτύχουν επειδή ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Ο Ροχανί υποστήριξε πως η τελευταία σειρά των κυρώσειων είναι ενδεικτική της απελπισίας των ΗΠΑ.

«Οι ενέργειες του Λευκού Οίκου δείχνουν πως είναι διανοητικά καθυστερημένος», δήλωσε. «Η στρατηγική υπομονή της Τεχεράνης δεν σημαίνει πως φοβόμαστε».

