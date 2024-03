Πρόεδρος Περού: «Αυθαίρετη» και «αντισυνταγματική» η έφοδος της αστυνομίας στην κατοικία της για αδήλωτα πολυτελή ρολόγια - ΒΙΝΤΕΟ

Σε λακωνικό μήνυμά της μέσω X, η προεδρία ανέφερε αρχικά πως η επιχείρηση στην έδρα της κυβέρνησης έγινε «ομαλά και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα».

Κατόπιν, σε διάγγελμά της προς το έθνος, η κυρία Μπολουάρτε κατήγγειλε την έρευνα στην κατοικία της, που ήταν κατ’ αυτήν «αυθαίρετη, δυσανάλογη και καταχρηστική», καθώς και «αντισυνταγματική», κάνοντας λόγο για «συστηματικό διωγμό» σε βάρος της.

In Peru, police came to search the president's home because of a corruption scandal. They were looking for luxury Rolex watches

Police in Peru have searched the home of the country's current leader, Dina Boluarte, as part of an investigation dubbed "Rolexgate".

