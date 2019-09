Προειδοποιεί το Ιράν: Οποιοδήποτε πλήγμα εναντίον μας, θα φέρει γενικευμένο πόλεμο

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε επίσης σήμερα ότι ο ομόλογός του των ΗΠΑ, ο Μάικ Πομπέο, προσπαθεί να καθυστερήσει την έκδοση των θεωρήσεων εισόδου (βίζες) για την ιρανική αντιπροσωπεία που σχεδιάζει να μετάσχει στην προσεχή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο "@SecPompeo προσπαθεί να αποφύγει να τηρήσει την υποχρέωση των ΗΠΑ να εκδίδουν βίζες για τις αντιπροσωπείες στον ΟΗΕ καταφεύγοντας σε αυθαίρετους χαρακτηρισμούς", αναφέρει ο Ζαρίφ σε μήνυμά του στο Twitter, στο οποίο δεν διευκρινίζει αν η καθυστέρηση αυτή μπορεί να συνδέεται με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ τον ενέταξαν στην μαύρη λίστα τους στα τέλη του Ιουλίου.

"Να ίσως ένα μάθημα ιστορίας για τον άπειρο ομόλογό μου: ο Νέλσον Μαντέλα ήταν στη Μαύρη Λίστα των ΗΠΑ για την Τρομοκρατία ως το 2008, 15 χρόνια αφότου είχε πάρει το Νόμπελ Ειρήνης", προσθέτει ο Ζαρίφ στο μήνυμά του στο Twitter.

.@SecPompeo tries to dodge US obligation to issue visas for UN delegates by resorting to self-arrogated designations.

A history lesson, perhaps, for my novice counterpart:

Nelson Mandela was on U.S. Terrorist Watch List until 2008; 15 years after receiving Nobel Peace Prize.