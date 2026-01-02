Προειδοποίηση Τραμπ σε Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ «θα σπεύσουν να σώσουν» τους διαδηλωτές αν οι ιρανικές Αρχές καταστείλουν με τη βία τις κινητοποιήσεις - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «αν οι αρχές του Ιράν πυροβολήσουν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τους σκοτώσουν βίαια, όπως συνηθίζουν, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν».

«Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη στις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας στο δυτικό Ιράν, όπως μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Πρόκειται για τους πρώτους νεκρούς που αναφέρονται από την έναρξη πριν πέντε ημέρες κινητοποιήσεων στο Ιράν κατά του αυξημένου κόστους ζωής.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα μέλος των Μπασίτζ, μιας πολιτοφυλακής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Εξάλλου τριάντα άνθρωποι που κατηγορήθηκαν για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» συνελήφθησαν στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες δεν είχαν αναφερθεί από τις αρχές επεισόδια στην ιρανική πρωτεύουσα.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Κυριακή από την Τεχεράνη, όπου οι έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους για να διαμαρτυρηθούν για την άνοδο του πληθωρισμού και την οικονομική ύφεση. Στη συνέχεια το κίνημα εξαπλώθηκε στα πανεπιστήμια και στην υπόλοιπη χώρα.

Χθες Πέμπτη αναφέρθηκαν επεισόδια σε διάφορες πόλεις του Ιράν.

Προς το παρόν οι διαδηλώσεις αυτές δεν συγκρίνονται με το κίνημα που είχε συγκλονίσει το 2022 το Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Ιρανής που πέθανε έπειτα από τη βίαιη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε χθες την κυβέρνησή του να λάβει μέτρα. «Από ισλαμική άποψη (…) αν δεν λύσουμε το πρόβλημα διαβίωσης των ανθρώπων, θα καταλήξουμε στην κόλαση», τόνισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.