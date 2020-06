Προειδοποίηση Φάουτσι: Ακόμη και μικρές εστίες μολύνσεων από τον κορωνοϊό μπορεί να ξεφύγουν από τον έλεγχο καθώς πολιτείες των ΗΠΑ ξανανοίγουν

Καθώς αίρονται τα μέτρα περιορισμού της κίνησης και της οικονομικής δραστηριότητας που είχαν επιβληθεί, τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν, εξήγησε ο Φάουτσι στο CNN.

«Όταν όμως αρχίζουμε να βλέπουμε περισσότερες εισαγωγές σε νοσοκομεία, αυτή είναι σίγουρη ένδειξη πως πήραμε τη λάθος κατεύθυνση», πρόσθεσε ο Φάουτσι.

Dr. Anthony Fauci says when there is an increase in positive coronavirus tests and hospitalizations, “that’s something that should get you to pause and say, wait a minute, let’s rethink this and see where we’re going.” https://t.co/7Wl3xwTIlXpic.twitter.com/DhI5klpqoG