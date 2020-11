Προειδοποίηση Φάουτσι: Η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού μπορεί να γίνει ακόμη «χειρότερη» - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Στις ΗΠΑ συνεχίζει να καταγράφεται ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του SARS-CoV-2, με τον ημερήσιο μέσο όρο να ξεπερνά τα 100.000 εδώ και ημέρες και το σύνολο των περιπτώσεων να αυξάνεται από τα 9 στα 10 εκατομμύρια μέσα σε ένα δεκαήμερο. Το επίπεδο αυτό εξάπλωσης του ιού είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί ως εδώ.

Dr. Anthony Fauci tells @jaketapper that an average American could potentially have access to a coronavirus vaccine by April of 2021. pic.twitter.com/u2yn1hI0Mp