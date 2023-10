Προειδοποίηση Νετανιάχου σε Ιράν και Χεζμπολάχ: «Μην δοκιμάζετε τη θέλησή μας» - Σειρήνες ηχούν σε Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ - ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ πρόσθεσε ότι το έθνος του Ισραήλ είναι ενωμένο στον στόχο της νίκης, ενώ παραδέχθηκε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για τις αποτυχίες των υπηρεσιών πληροφοριών και της ασφάλειας που επέτρεψαν στη Χαμάς να πραγματοποιήσει μια τόσο καταστροφική επίθεση στις 7 Οκτωβρίου. Κάλεσε τον κόσμο να ενωθεί και να πολεμήσει τη Χαμάς.

«Υπάρχουν πολλά ερωτήματα γύρω από την καταστροφή που μας βρήκε πριν από δέκα ημέρες. Θα ερευνήσουμε διεξοδικά κάθε πτυχή. Το έθνος είναι ενωμένο προς έναν στόχο, τη νίκη. Θα θριαμβεύσουμε γιατί πρόκειται για την ίδια την ύπαρξή μας σε αυτή την περιοχή, η οποία είναι γεμάτη από σκοτεινές δυνάμεις. Η Χαμάς είναι μέρος του άξονα του κακού του Ιράν και της Χεζμπολάχ. Στόχος τους είναι να βυθίσουν τη Μέση Ανατολή σε μια άβυσσο χάους. Τώρα, πολλοί σε όλο τον κόσμο καταλαβαίνουν ποιον αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Αντιλαμβάνονται ότι η Χαμάς αντιπροσωπεύει μια νέα εκδοχή του ναζισμού. Όπως ο κόσμος ενώθηκε για να νικήσει τους Ναζί και το ISIS, έτσι πρέπει να ενωθεί για να νικήσει τη Χαμάς», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Σειρήνες σε Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ

Την ίδια στιγμή σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας ήχησαν ξανά σήμερα το απόγευμα στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ καθώς και σε άλλες ισραηλινές πόλεις.

Εκρήξεις ακούστηκαν, αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, η συνεδρίαση της ολομέλειας του ισραηλινού κοινοβουλίου που βρισκόταν σε εξέλιξη διεκόπη προσωρινά λόγω των προειδοποιητικών σειρηνών.

