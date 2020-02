Προειδοποίηση ΠΟΥ για κορωνοϊό: Αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή για τον υπόλοιπο κόσμο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

Ο νέος κινεζικός ιός 2019-nCoV θα μπορούσε να προσβάλει το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού, αν δεν ελεγχθεί

Η επιδημία του νέου κινεζικού ιού 2019-nCoV μπορεί να εξαπλωθεί στα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού αν δεν ελεγχθεί, προειδοποιεί επιδημιολόγος δημόσιας υγείας του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

