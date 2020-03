Προειδοποίηση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας: Ίσως χρειαστούν και 50.000 επιπλέον νοσοκομειακές κλίνες λόγω κορωνοϊού

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ο Νιούσομ ανέφερε πως οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για «συνέδρια» ή «εμπορικές εκθέσεις», ενώ χαρτογραφούν «συγκεκριμένους πόρους σε όλη την πολιτεία, όπως μοτέλ και ξενοδοχεία», όχι μόνο για να προσφερθεί κατάλυμα «στους άστεγους» που κινδυνεύουν, αλλά και ως μέσο για την «αύξηση της δυναμικότητας» του συστήματος υγείας.

Gov. Newsom: California will need an additional 50,000 hospital beds to respond to coronavirus https://t.co/ewbrRvhXwf