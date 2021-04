Προειδοποιητικά πυρά του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ για να απομακρυνθούν ιρανικά πλοία στον Περσικό Κόλπο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters - ΦΩΤΟ: US Navy

«Το πλήρωμα του Firebolt έπειτα έριξε προειδοποιητικές βολές και τα πλοία του IRGCN απομακρύνθηκαν σε ασφαλή απόσταση από τα αμερικανικά πλοία», πρόσθεσε η ανακοίνωση, χρησιμοποιώντας το όνομα του αμερικανικού περιπολικού USS Firebolt.

Three fast inshore attack craft from the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Navy came within 68 yards of the USS Firebolt, a Navy patrol coast ship, and the Coast Guard cutter Baranoff, Rebarich said in a statement. https://t.co/U1ZLOicZ1U