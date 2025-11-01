Προφυλακίστηκε 38χρονη γυναίκα για την κλοπή στο Λούβρο - Real.gr

Μια 38χρονη γυναίκα προφυλακίστηκε για την κλοπή στο Λούβρο. O δικηγόρος της δήλωσε ότι «η γυναίκα έχει καταρρεύσει και δεν καταλαβαίνει τί της επιρρίπτουν».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η κατηγορία δείχνει ότι ήταν ο «δορυφόρος» της επιχείρησης. Κατηγορείται για συνέργεια σε οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν αρχικά τη σύλληψη δύο υπόπτων. Αυτήν την εβδομάδα οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η αστυνομία συνέλαβε πέντε ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων και τον κύριο ύποπτο.