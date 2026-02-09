Πρώην αξιωματικός CIA: Πώς οι μυστικές υπηρεσίες στρατολογούν κατασκόπους - Real.gr

Ο πρώην αξιωματικός της CIA, Τζον Κυριάκου, μιλώντας στον δημοσιογράφο Θανάση Τσίτσα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, εξήγησε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες για τη στρατολόγηση κατασκόπων.

Με βάση την πολυετή εμπειρία του στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ο Κυριάκου σκιαγραφεί ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού μεταξύ Δύσης και Κίνας, υπογραμμίζοντας ότι οι δυτικές υπηρεσίες πιθανότατα γνώριζαν περισσότερα από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Εκτιμά ότι η αποκάλυψη της υπόθεσης δεν ήταν τυχαία, αλλά ενδέχεται να προήλθε από πηγή εντός των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, γεγονός που δείχνει τη στενή συνεργασία μεταξύ CIA και ελληνικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η υπόθεση ενδέχεται να μην περιορίζεται σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών συνηθίζουν να επιχειρούν πολλαπλές στρατολογήσεις, ακόμη και σε κύκλους πέρα από τον στρατό, όπως ο επιχειρηματικός ή ο πολιτικός χώρος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυξανόμενη επιθετικότητα της κινεζικής κατασκοπείας και στο ενδιαφέρον της για τεχνολογία και στρατιωτικά δεδομένα του ΝΑΤΟ, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, υποδηλώνει μακροπρόθεσμη στρατηγική προετοιμασία.

Ο Κυριάκου αναλύει επίσης τις διαφορές στις μεθόδους κινεζικών και ρωσικών υπηρεσιών, τη δυσκολία εντοπισμού «εσωτερικών» κατασκόπων και τη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δυτικών υπηρεσιών. Τέλος, υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της CIA προς τις ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών αποτελεί διαδικασία εντοπισμού αδυναμιών και ενίσχυσης της συλλογικής άμυνας.

-Με βάση την εμπειρία σας, τι πιστεύετε ότι πιθανότατα γνωρίζει η CIA για αυτή την υπόθεση πέρα από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί;

«Νομίζω ότι η CIA πιθανότατα γνωρίζει πολλά για αυτή την υπόθεση. Και ο λόγος που κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα είναι ότι δεν «πέφτεις» τυχαία πάνω στο γεγονός ότι εχθρικές ξένες δυνάμεις έχουν διεισδύσει πληροφοριακά σε φιλικές χώρες, χώρες του ΝΑΤΟ, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκτίμησή μου —μια τεκμηριωμένη εκτίμηση, ήμουν 15 χρόνια στη CIA— είναι ότι η CIA πιθανότατα έχει έναν κατάσκοπο μέσα στις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών που τους είπε ότι οι Κινέζοι έχουν έναν κατάσκοπο στον ελληνικό στρατό. Και έτσι η CIA πιθανότατα πήγε στην ΕΥΠ και τους είπε: “έχετε πρόβλημα στον στρατό σας, και τους έδωσε τις πληροφορίες».

-Πιστεύετε ότι είναι πιθανό να εμπλέκονται και άλλοι Έλληνες αξιωματικοί ή να βρίσκονται υπό έρευνα;

«Νομίζω ότι αυτό είναι πιθανό. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα ρωτήσει ένας αξιωματικός πληροφοριών ένα νέο στρατολογημένο άτομο είναι: υπάρχει κάποιος άλλος φίλος σου που πιστεύεις ότι θα μπορούσε να προσεγγιστεί από εμάς; Κάποιος με πρόβλημα αλκοόλ, τζόγου, άρρωστη σύζυγο ή παιδί, κάτι για το οποίο τα χρήματα θα ήταν λύση; Αναζητούν τέτοιου είδους αδυναμίες. Άρα υποθέτω ότι θα είχαν τουλάχιστον προσπαθήσει να στρατολογήσουν περισσότερα από ένα άτομα».

-Μπορείτε να εκτιμήσετε τη ζημιά από τη διαρροή στρατιωτικών μυστικών που σχετίζονται με το ΝΑΤΟ;

«Από τη μία, στο ΝΑΤΟ υπάρχουν διαρροές και αυτό συμβαίνει από τη δημιουργία του. Συνήθως αυτές οι διαρροές πήγαιναν στην KGB. Από την άλλη, με ανησυχεί ότι μιλάμε για Κινέζο κατάσκοπο και όχι Ρώσο. Θα περίμενε κανείς οι Ρώσοι να κατασκοπεύουν το ΝΑΤΟ. Οι Κινέζοι και το ΝΑΤΟ δεν είναι άμεσα αντιμέτωποι. Το ότι οι Κινέζοι συλλέγουν διαβαθμισμένες στρατιωτικές πληροφορίες του ΝΑΤΟ σημαίνει ότι προετοιμάζονται για κάτι μεγαλύτερο απ’ ό,τι φαντάζεται ο μέσος άνθρωπος. Δεν θα με εξέπληττε αν στρατολογούσαν Έλληνες επιχειρηματίες ή πολιτικούς για οικονομικά θέματα. Το ότι στόχευσαν Έλληνα στρατιωτικό με ανησυχεί πολύ.

-Υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στις κινεζικές και ρωσικές τακτικές κατασκοπείας;

«Ναι. Οι Ρώσοι είναι ουσιαστικά «δυτική» υπηρεσία. Οι Κινέζοι είναι «ανατολική». Οι Κινέζοι, όπως οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί και οι Ισραηλινοί, καλλιεργούν σχέσεις για χρόνια μέχρι ο στόχος να εμπιστευτεί. Με τους Κινέζους είναι πιο άμεσο: «Έχω χρήματα, σου δίνω χρήματα, δώσε μου πληροφορίες». Είναι επιχειρηματική συμφωνία.

– Είναι δηλαδή πολύ επιθετικοί.

«Ναι, και σε τρόπους που δεν περιμένεις. Στις ΗΠΑ διαλύσαμε δίκτυο Κινέζων κατασκόπων στη Νέα Υόρκη που στόχευε την αστυνομία της πόλης, για πρόσβαση σε Κινέζους πολίτες που ζουν εκεί. Δείχνει πόσο επιθετικοί είναι».

– Είναι συνηθισμένο να στοχεύουν ειδικούς επικοινωνιών και κρυπτογραφίας;

«Πάρα πολύ. Ενδιαφέρονται για τεχνολογία. Χιλιάδες Κινέζοι διδακτορικοί φοιτητές πηγαίνουν στις ΗΠΑ — συχνά ως κάλυψη για διείσδυση σε τεχνολογικές εταιρείες ή αμυντικούς εργολάβους».

-Πόσο σημαντικά είναι τα δεδομένα του ΝΑΤΟ για το Πεκίνο;

«Οτιδήποτε αφορά δυτικά όπλα, αεροσκάφη και ναυτικά συστήματα είναι πολύ σημαντικό. Οι Κινέζοι έχουν ένα αεροπλανοφόρο, οι ΗΠΑ δώδεκα. Θέλουν να ξέρουν πώς να διαπεράσουν τις άμυνες. Για παράδειγμα, αν οι υπερηχητικοί πύραυλοί τους μπορούν να αντιμετωπιστούν από ομάδα μάχης αεροπλανοφόρου».

-Πώς συνεργάζονται CIA, ευρωπαϊκές υπηρεσίες και ΝΑΤΟ σε τέτοιες υποθέσεις;

«Σε σχέση με την Κίνα, η συνεργασία είναι πολύ εύκολη. Η Κίνα κατασκοπεύει όλους μας, άρα μοιραζόμαστε πληροφορίες για κοινή άμυνα».

-Πόσο δύσκολο είναι να εντοπιστεί ένας «εσωτερικός» σε στρατιωτικό περιβάλλον;

«Πολύ δύσκολο, εκτός αν κάνει λάθος. Συνήθως ξοδεύει τα χρήματα. Αν βγάζεις 80–100 χιλιάδες ευρώ, δεν ζεις σε σπίτι 2 εκατ. ούτε οδηγείς Mercedes 100 χιλιάδων. Το λέμε «ανεξήγητος πλούτος».

-Τι ακολουθεί στην υπόθεση;

«Η EYΠ είναι πολύ καλή υπηρεσία. Η έρευνα θα εξετάσει αν υπάρχουν κι άλλες αδυναμίες ή στρατολογήσεις. Ίσως ανακαλύψουν και άλλους κατασκόπους.

-Ποιο είναι το γενικό συμπέρασμα;

«Όλοι είμαστε σε κίνδυνο. Αρκεί μια αδυναμια — ακόμη και η επιθυμία για καλές σπουδές των παιδιών — για να σε προσεγγίσουν.

-Πώς αποκαθίσταται η ζημιά;

«Όλες οι υπηρεσίες έχουν αντιμετωπίσει κατασκόπους. Εντοπίζεις την αδυναμία στο σύστημα και τη διορθώνεις, και το ίδιο κάνει το ΝΑΤΟ.

– Εμπιστεύεται η CIA τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ;

«Ναι. Όταν υπηρετούσα στην Αθήνα συνεργαζόμουν στενά με τις ελληνικές υπηρεσίες. Άριστοι αξιωματικοί.Η Ελλάδα ανέδειξε τον Σάββα Καλεντερίδη, έναν από τους πιο σεβαστούς αξιωματικούς πληροφοριών στην Ευρώπη. Θα τον κατέτασσα δίπλα στους καλύτερους παγκοσμίως. Είναι υπηρεσία πρώτης γραμμής.