Πρώην βοηθός του Πενς δηλώνει ότι θα ψηφίσει Μπάιντεν και κατακεραυνώνει Τραμπ για τους κινδύνους της πανδημίας: «Γνώριζε και δεν έκανε τίποτα» - ΒΙΝΤΕO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η Τρόι, Ρεπουμπλικάνα σε όλη της τη ζωή, που αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε στο βίντεο που ανήρτησε η ομάδα "Ρεπουμπλικάνοι Ψηφοφόροι εναντίον του Τραμπ" ότι η αμερικανική κυβέρνηση γνώριζε περίπου στα μέσα Φεβρουαρίου ότι η Covid-19 θα γίνει μια μεγάλη πανδημία στις ΗΠΑ.

«Όμως ο πρόεδρος δεν ήθελε να το ακούσει αυτό, επειδή η μεγαλύτερη ανησυχία του ήταν ότι βρισκόμασταν σε μια χρονιά εκλογών και πως αυτό θα έβλαπτε αυτό που θεωρούσε ως το ιστορικό επιτυχίας του», είπε.

“Maybe this COVID thing is a good thing. I don’t like shaking hands with people. I don’t have to shake hands with these disgusting people.” - President Donald Trump

Watch the disturbing account from former Pence lead COVID-19 staffer @OliviaTroye. pic.twitter.com/6RnXvubw11