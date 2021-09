Πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου επί Τραμπ περιγράφει σε βιβλίο τις «τρομακτικές» εκρήξεις θυμού του

Σε ένα βιβλίο με τίτλο "I'll Take Your Questions Now", η Στέφανι Γκρίσαμ περιγράφει έναν Ντόναλντ Τραμπ κυκλοθυμικό, ψεύτη, μυστικοπαθή και σεξιστή.

Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου το διάστημα μεταξύ Ιουλίου 2019 και Απριλίου 2020, η Γκρίσαμ διετέλεσε στη συνέχεια διευθύντρια του γραφείου του πρώην Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ.