Πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των IDF: «Η Χεζμπολάχ θα δράσει και εναντίον Ισραηλινών στο εξωτερικό»

«Ο αρχηγός του επιτελείου, ο αρχηγός της βόρειας διοίκησης και ο αρχηγός της διοίκησης εσωτερικού μετώπου πρέπει να υποθέσουν» ότι ο Νασράλα «θα εκτοξεύσει ρουκέτες βαθύτερα στο Ισραήλ και με βαρύτερες κεφαλές», δήλωσε ο Yadlin σύμφωνα με τους Times of Israel. «Πρέπει επίσης να είμαστε προετοιμασμένοι» ότι ο Νασράλα θα δράσει εναντίον Ισραηλινών στο εξωτερικό», συμπλήρωσε.

Live update: Ex-IDF intelligence chief warns Hezbollah could strike at Israelis overseas https://t.co/j0kpeU6mnt . Click to read ??