Πρώην πορνοστάρ αύξησε τρεις φορές το στήθος της για να χωρίσει Γερμανό βουλευτή από την οικογένειά του

Στο παρελθόν, η BILD είχε κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Ουκάτις όταν αποφάσισε να αυξήσει τρεις φορές το μέγεθος του στήθους της. Η 43χρονη έχει γυρίσει ταινίες ερωτικού περιεχομένου, ενώ έχει εμφανιστεί και σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το «Promi Big Brother».

Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος και πριν ένα χρόνο αποφάσισε να ενταχθεί στο κόμμα FDP, ανακοινώνοντας ότι θα είναι υποψήφια στις τοπικές εκλογές του 2023 στο Έλμσορν, που βρίσκεται στο κρατίδιο Σλέσβιγκ - Χόλσταιν.

Για χάρη της, ο βουλευτής του FDP, Χάγκεν Ράινχολτ, χώρισε την επί 16 χρόνια σύντροφο και μητέρα των τριών παιδιών τους.

«Από το 2017, υπήρχε μία σπίθα μεταξύ μας», όπως έχει παραδεχτεί ο 44χρονος βουλευτής στην εφημερίδα «Bild», προσθέτοντας: «Γνωριστήκαμε και αγαπήσαμε ο ένας τον άλλον μέσα στο κόμμα FDP.

Η 51χρονη πρώην σύντροφός του, Καρολίν Πράισλερ, είναι δικηγόρος στο επάγγελμα και επίσης μέλος του κόμματος FDP στο Μπάρτ, που βρίσκεται στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο- Πομερανίας.

Η ίδια δεν διστάζει να παραδεχτεί ότι υποφέρει από τον χωρισμό τους. «Οι τελευταίοι μήνες ήταν μια πικρή περίοδος για μένα», έγραψε στο Twitter. «Μετά από χρόνια με τον Χάγκεν Ράινχολντ, με οικογενειακή ζωή, έρωτα, εργασία και πολιτική, άλλαξαν τα πράγματα. Η νέα σύντροφος του Χάγκεν Ράινχολντ (του πατέρα των παιδιών μου) είναι κάποια #Semmelhaack #Ucatis. Ερωτεύτηκαν στην Μπούντεσταγκ». Η πρώην πλέον μετακομίζει, όπως είπε, στο Βερολίνο κι ευελπιστεί ότι ο βουλευτής του FDP θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται για τα παιδιά τους, όπως έγραψε.

Liebe Gesamtheit, in den nächsten Tagen nehme ich euch mit auf meinen Umzug nach #Berlin nebst #Jurabubble . Nach Jahren mit Hagen Reinhold @fdpbt in #familytime , #Inlove, Arbeit & #Politik in #MV steht Neues an. Auf Twitter nun dazu Nachdenkliches & auch Skurriles. Bis bald! pic.twitter.com/ojOpQwDHkz