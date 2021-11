Πρώην πρόεδρος Ευρωκοινοβουλίου: Η Ελλάδα υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο, της αξίζει η αλληλεγγύη της ΕΕ όταν έχει προβλήματα με την Τουρκία

Μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet «Visualising, Analysing and Learning about EU Studies», που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας & Διακυβέρνησης και το Wilfried Martens Centre for European Studies, με θέμα «Το Μέλλον της Ευρώπης», ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφερε χαρακτηριστικά πως «το πιο σημαντικό είναι, οι χώρες του βορρά στην ΕΕ να καταλάβουν ότι τα προβλήματα που έχετε εσείς στην Ανατολική Μεσόγειο είναι και δικά μας προβλήματα. Και τα προβλήματα που έχουμε εμείς στα ανατολικά, με τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία είναι προβλήματα και της Ελλάδας».