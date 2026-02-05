Προκαλεί η Άγκυρα: Δεν δεχόμαστε μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας - Real.gr

Νέα πρόκληση από την Άγκυρα μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δικαίωμα της χώρας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: «Οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας, οι οποίες αγνοούν τις υπάρχουσες συμφωνίες και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες. Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Σύμφωνα με την έννοια της «Γαλάζιας Πατρίδας», οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν με αποφασιστικότητα το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στη θαλάσσια δικαιοδοσία της».

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά, δήλωσε: «Καταρχάς, η Ελλάδα επί αυτής της κυβέρνησης έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο. Μεγάλωσε η Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια και το δικαίωμα επέκτασης ως τα 12 μίλια, όπως κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο, είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί όταν κρίνουμε ότι είναι οι πιο κατάλληλες συνθήκες».