Προκαλεί ο Ερντογάν: Συνέκρινε «τον αγώνα» της Χαμάς με τον μικρασιατικό πόλεμο

«Ενώ κανείς στον κόσμο δεν μπορούσε να μιλήσει, εμείς βγήκαμε και είπαμε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση αλλά ομάδα αντίστασης. Από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, δείξαμε με χάρτες πώς το Ισραήλ κατέλαβε βήμα προς βήμα τα εδάφη της Παλαιστίνης τα τελευταία 70 χρόνια. Στις πιο δύσκολες στιγμές των αθώων Παλαιστινίων αδελφών μας, κινητοποιήσαμε όλα τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας σε όλους τους τομείς. Εδώ, λέω πολύ ξεκάθαρα και ανοιχτά ότι η Χαμάς είναι ακριβώς το ίδιο με τις "Εθνικές Δυνάμεις" στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του "εθνικού αγώνα". Φυσικά, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα τίμημα για αυτό που λέμε. Όλος ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα υποκύψουμε στις δολοφονικές απόπειρες, στις απόπειρες πραξικοπήματος, στις οικονομικές επιθέσεις και στους χειρισμούς σας» δήλωσε.

