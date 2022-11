Προκαλεί ο πατέρας του 22χρονου που σκότωσε έξι σε γκέι μπαρ στο Κολοράντο: «Ευτυχώς δεν είναι ομοφυλόφιλος» - Βίντεο

Ο πατέρας του όμως έβαλε τέλος σε αυτή τη γραμμή υπεράσπισης.δηλώνοντας «Ευτυχώς δεν είναι ομοφυλόφιλος».

Μιλώντας σε συνέντευξή του για τη στιγμή που τον κάλεσε ένας δικηγόρος για να τον ενημερώσει για το δολοφονικό ξέσπασμα του γιου του στο Club Q πριν από μερικές μέρες, ο Άαρον Μπρινκ είπε ότι αρχικά ανησύχησε ότι ο 22χρονος άνδρας είναι ομοφυλόφιλος.

The Colorado shooter’s dad on finding out his son murdered people: “They started telling me about the incident, a shooting... And then I go on to find out it’s a gay bar. I got scared, ‘Shit, is he gay?’ And he’s not gay, so I said, phew… I am a conservative Republican.” (@CBS8) pic.twitter.com/7Zw4vpLtjE