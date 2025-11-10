Τουρκικές προκλήσεις στη Νεκρή Ζώνη - Χριστοδουλίδης: Μη θετική εξέλιξη - Real.gr

Ένταση δημιουργήθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου, στην περιοχή της Δένειας, μετά από νέα πρόκληση των «κατοχικών αρχών».

Σύμφωνα με κυπριακά ΜΜΕ, Ελληνοκύπριοι γεωργοί πήγαν στη Νεκρή Ζώνη για να καλλιεργήσουν τη γη τους, με αποτέλεσμα τουρκικό στρατιωτικό όχημα να εισέλθει στο σημείο, προκειμένου να τους παρεμποδίσει και ζητώντας τους να αποχωρήσουν.

Έσπευσαν τα Ηνωμένα Έθνη για να εκτονώσουν την κατάσταση. Στη συνέχεια, αφού αποχώρησαν όλοι από το σημείο, το όχημα των κατοχικών δυνάμεων επέστρεψε σε λίγη ώρα και στη συνέχεια επέστρεψαν και τα μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Τόσο οι Τούρκοι στρατιώτες όσο και οι άνδρες της ειρηνευτικής Δύναμης, αποχώρησαν από τη νεκρή ζώνη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Περίπου από τις 2:00 μ.μ. του Σαββάτου και έπειτα αποκαταστάθηκε η ομαλότητα στην ζώνη κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή της κοινότητας Δένειας, όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου.

Μετά τα διαβήματα που έγιναν από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση ότι υπήρξε συνεννόηση με τα ΗΕ και ότι δε θα υπάρξει ξανά αντίστοιχο πρόβλημα. «Είχαμε ενημέρωση ότι διευθετήθηκε το θέμα και ελπίζουμε ότι δε θα επαναληφθεί το μέλλον», ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου.

Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την ενέργεια «μη θετική εξέλιξη» για το Κυπριακό, «σε μια προσπάθεια που επιχειρούμε να δημιουργηθεί και το κατάλληλο κλίμα έτσι ώστε να αρχίσουν ξανά οι συνομιλίες».

Σε δηλώσεις του μετά την εκδήλωση «Ημέρα Μνήμης Κρατητηρίων», προς τιμήν των κρατούμενων αγωνιστών της ΕΟΚΑ στα Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς και ερωτηθείς για τη νέα τουρκική πρόκληση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε πως έχει ενημερωθεί για το τι έγινε στη Δένεια και έχει μιλήσει και με τον πρόεδρο της Κοινότητας «και από την πρώτη στιγμή γίνονται όλες οι αναγκαίες διεργασίες προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ρωτήθηκε για τη μετάβαση του αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα και είπε πως την ερχόμενη Τετάρτη θα βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα με την πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου για την 3η διακυβερνητική σύνοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Υπενθύμισε ότι είναι μια Σύνοδος, η οποία ξεκίνησε αμέσως μετά την πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα μετά την εκλογή του στην προεδρία της Δημοκρατίας και σημείωσε πως ο ίδιος θεωρεί αυτές τις συνόδους ιδιαίτερης, συμβολικής αλλά και ουσιαστικής, σημασίας. Αυτό γιατί, όπως εξήγησε, πλέον οι συζητήσεις και η συνεργασία των δύο χωρών έχει ξεφύγει των αυστηρά εθνικών θεμάτων, άμυνας και ασφάλειας και πηγαίνει σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας του πολίτη όπως η παιδεία, η υγεία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και πολλά άλλα.

«Άρα, θεωρώ την τρίτη Σύνοδο ιδιαίτερα σημαντική», είπε και πρόσθεσε πως την Πέμπτη θα μεταβεί στο Βερολίνο μετά από πρόσκληση του Καγκελαρίου της Γερμανίας για να συζητήσουν τις ευρωτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό όπως επίσης και την επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ανέφερε εξάλλου πως σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται στο Ισραήλ για δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το πρώτο, είπε, αφορά τις συγκεκριμένες εισηγήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στα έξι σημεία έτσι ώστε να υποβοηθηθεί η υλοποίηση του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου, κάτι που συζητήθηκε πρόσφατα και με την αρμόδια Υπουργό των ΗΑΕ στην Κύπρο.

Το δεύτερο θέμα, είπε, είναι για να συζητήσει ο Υπουργός Εξωτερικών για την ενίσχυση της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ σε δύο τομείς, την άμυνα και ασφάλεια και τα ενεργειακά.