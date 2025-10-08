Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, αναφέρθηκε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για παραβιάσεις των αρχών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) αποτελεί τον μεγαλύτερο διακρατικό φορέα παγκοσμίως για την προάσπιση της ασφάλειας και ιδρύθηκε το 1975 στο Ελσίνκι υπό το τότε όνομα «Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη», υιοθετώντας κάποιες βασικές αρχές σχετικά με την κρατική κυριαρχία, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.ά.

Η Ζαχάροβα, με μια ανάρτηση στο Telegram, επιχειρώντας να αποδομήσει τις κατηγορίες που εξαπέλυσε η Φινλανδή υπουργός Εξωτερικών σχετικά με τη φερόμενη παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι, απάντησε φέρνοντας ιστορικά παραδείγματα από την Ελλάδα και την Κύπρο, συντασσόμενη με τα αφηγήματα της Βορείου Μακεδονίας και της Τουρκίας αντίστοιχα.

Η ανάρτηση της Ζαχάροβα

«Η Φινλανδή υπουργός Εξωτερικών Ελίνα Βάλτονεν είπε: ”Με τις ενέργειές της, η Ρωσία παραβιάζει καθεμία από τις δέκα αρχές του Ελσίνκι. Τις ίδιες αρχές στις οποίες συμμετείχε στη σύνταξη τους πριν από πενήντα χρόνια”.

Ένα απροκάλυπτο ψέμα στο οποίο όλοι έχουν συνηθίσει. Ωστόσο, αυτό για το οποίο η Βαλτόνεν έχει δίκιο είναι ότι πράγματι παραβιάζονται οι αρχές του Ελσίνκι. Και παραβιάζονται από εκείνους που τις υπέγραψαν -τα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

Αρχή I. Σεβασμός των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κυριαρχία: 1974 Επέμβαση της Χούντας των Μαύρων Συνταγματαρχών στην Ελλάδα στη δια-εθνοτική σύγκρουση στην Κύπρο, προσπάθεια προσάρτησης του νησιού στην Ελλάδα.

Αρχή ΙΙ. Μη χρήση βίας ή απειλή βίας: 1999 βομβαρδισμός της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ χωρίς εντολή του ΟΗΕ.

Αρχή ΙΙΙ. Το απαραβίαστο των συνόρων: 2008. Δυτική αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου χωρίς τη συγκατάθεση της Σερβίας.

Αρχή IV. Εδαφική ακεραιότητα των κρατών: 1991-1992. Γερμανική αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της Κροατίας εν μέσω της σύγκρουσης στη Γιουγκοσλαβία, η οποία επιτάχυνε τη διάλυση του νοτιοσλαβικού κράτους.

Αρχή V. Ειρηνική διευθέτηση των διαφορών: 1995 Επιχείρηση Καταιγίδα – αψηφώντας τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του ΟΑΣΕ και τρίτων μερών στην σύγκρουση μεταξύ της Κροατίας και της Δημοκρατία της Σερβικής Κράινα, το Ζάγκρεμπ εγκατέλειψε την ειρηνική επίλυση και στράφηκε στην εθνοκάθαρση.

Αρχή VI. Μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις: 2014. Το “Μαϊντάν” που κατευθύνεται από τη Δύση και η υποστήριξη του πραξικοπήματος στην Ουκρανία.

Αρχή VII. Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας και των πεποιθήσεων: Λειτουργία μυστικών φυλακών της CIA στη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

Αρχή VIII. Ισότητα και το δικαίωμα των λαών να ελέγχουν οι ίδιοι τη μοίρα τους: 1991, Άρνηση από το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας του δικαιώματος των Κορσικανών να έχουν τη δική τους εθνική ταυτότητα, απαγορεύοντας τη φράση “κορσικανικός λαός”.

Αρχή ΙΧ. Συνεργασία μεταξύ κρατών: Μέχρι το 2018, παρεμπόδιση από την Ελλάδα διεθνών πρωτοβουλιών που αποσκοπούσαν στη συνεργασία με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας (λόγω άλυτης διαφοράς για την ονομασία του κράτους).

Αρχή X. Έντιμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο: Από το 1965 έως το 2024, αδιαφορία της Βρετανίας για τις διεθνείς νομικές της υποχρεώσεις και κατοχή της νήσου Τσάγκος (Μαυρίκιος) στον Ινδικό Ωκεανό.

ΥΓ.: Όπως μπορείτε να μαντέψετε, η Ελίνα δεν είναι διπλωμάτης ούτε με δίπλωμα ούτε με εργασιακή εμπειρία και δεν υπήρξε ποτέ διπλωμάτης. Τεχνολόγος, διοργανώτρια εκδηλώσεων και οικονομολόγος – απλώς δεν είναι ειδικός στις διεθνείς σχέσεις. Η Δυτική Ευρώπη δεν χρειάζεται επαγγελματίες σε ηγετικές θέσεις. Είναι σαφές σε όλους ποια θέση έχει η ΕΕ στον κόσμο, η οποία ελέγχεται από την Ούρσουλα (σ.σ.: η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν), μια γυναικολόγο.