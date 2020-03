Προκλητική τουρκική NAVTEX νότια της Κρήτης

Αποφασισμένη να κλιμακώσει την ένταση σε όλα τα μέτωπα είναι η Τουρκία, καθώς ενώ επιχειρεί να δημιουργήσει ασφυκτική κατάσταση στα σύνορα, τόσο στον Έβρο όσο και στα νησιά, το απόγευμα ανήγγειλε τη διεξαγωγή άσκησης Έρευνας και Διάσωσης σε περιοχή που παραπέμπει στο παράνομο Μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης και μάλιστα νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με Navtex (0407/20) που εξέδωσαν οι τουρκικές Αρχές δεσμεύεται περιοχή με διάμετρο 20 ν.μ. γύρω από σημείο το οποίο βρίσκεται νότια της Ιεράπετρας για άσκηση Έρευνας και Διάσωσης (SAR) για την Παρασκευή 6 Μαρτίου.

Η αρμοδιότητα έκδοσης NAVTEX στην συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στην Ελλάδα και η Τουρκία επιδιώκει απλώς να υπονομεύσει αυτή την αρμοδιότητα της Ελλάδας σε περιοχή που κινείται μάλιστα πέραν της «οριοθέτησης» του τουρκο-λιβυκού Μνημονίου.

Όμως βρίσκεται εντός της περιοχής η οποία στις επιφάνειες που πρόβαλε ο κ. Ερντογάν έφθανε ως προέκταση της γραμμής οριοθέτησης νότια της Ιεράπετρας όπως προβλέπει η πιο ακραία εκδοχή της «Γαλάζιας Πατρίδας». Στην περιοχή αυτή επίσης η αρμοδιότητα Έρευνας και Διάσωσης ανήκει στην Ελλάδα βάσει της Search and Rescue Region.

Η Τουρκία με τη NAVTEX αυτή ξεκινά πρακτικά την έμπρακτη αμφισβήτηση των ελληνικών αρμοδιοτήτων σε περιοχή ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Δείτε τη Navtex

TURNHOS N/W : 0407/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 05-03-2020 16:07)

MEDITERRANEAN SEA

1. SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 06 MAR 20 FROM 0800Z TO 1200Z AND 07 MAR 20 FROM 1100Z TO 1500Z WITHIN 20 NM OF 33 50.00 N, 025 52.00 E.

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 071600Z MAR 20.