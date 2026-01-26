Προκλητικό άρθρο από σύμβουλο του Ερντογάν κάνει λόγο «για επιστροφή των νησιών» του Αιγαίου στην Τουρκία - Real.gr

Οι δηλώσεις του Ιμπραήμ Καραγκιούλ, αρθρογράφου και -σύμφωνα με αναφορές- συμβούλου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δημιουργούν την αίσθηση μιας επικείμενης αναταραχής στην περιοχή και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, 0 Καραγκιούλ σε άρθρο του προειδοποιεί, με ιδιαίτερα εμπρηστικό τρόπο σε άρθρο του στη Yeni Safak, πως «Αν ο Τραμπ καταλαμβάνει τη Γροιλανδία, τότε η Τουρκία θα ανοίξει επίσης τις πόρτες για την επιστροφή των νησιών (του Αιγαίου), που αποτελούν φυσική συνέχεια της Ανατολίας και καταλήφθηκαν άδικα, στην πατρίδα».

«Μην εκπλαγείτε, μην σοκαριστείτε, αυτά θα συμβούν», τονίζει.

O δημοσιογράφος της τουρκικής εφημερίδας, άλλοτε αρχισυντάκτης της και σθεναρός υποστηρικτής του Ερντογάν, συνδέει κατ’ αυτόν τον τρόπο τα γεωπολιτικά παιχνίδια των ΗΠΑ στη διεθνή σκακιέρα με τις τουρκικές βλέψεις στο Αιγαίο, υπονοώντας ότι η Άγκυρα βλέπει ευκαιρίες για την επιστροφή των ελληνικών νησιών υπό τον έλεγχο της.

Στον τίτλο του άρθρου, μεταξύ άλλων, σχολιάζει πως «Η “εποχή των αυτοκρατοριών” έχει αρχίσει».

Νωρίτερα στο άρθρο του, αναφέρεται στην κατάρρευση των υποστηριζόμενων από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ τρομοκρατικών ομάδων όπως το PKK, επισημαίνοντας: «Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στους κύκλους του PKK. Εμπιστεύτηκαν τις ΗΠΑ, έδειχναν τις σημαίες των ΗΠΑ. Στην πρώτη ευκαιρία, προδόθηκαν, απορρίφθηκαν. Εμπιστεύτηκαν το Ισραήλ. Πορεύτηκαν με σημαίες του Ισραήλ. Στην πρώτη κρίση, το Ισραήλ τους πρόδωσε, δεν έκανε τίποτα, ή μάλλον, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ακόμη και σε αυτές τις τελευταίες στιγμές, παρακαλούσαν το Ισραήλ, ελπίζοντας σε βοήθεια. Αλλά αυτή η βοήθεια δεν θα ερχόταν ποτέ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «Η ισχύς του Ισραήλ έχει περιοριστεί, και ο χώρος για ελιγμούς του έχει στενέψει. Είναι σαφές ότι το Ισραήλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πανικό. Ενώ όλα αυτά συνέβαιναν, το Ισραήλ έτρεχε απεγνωσμένα προς την Ελλάδα, προσπαθώντας να ενισχύσει το μέτωπό του εκεί».

«Αλλά αυτό το μέτωπο θα καταρρεύσει επίσης, και η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπριοι θα θαφτούν κάτω από τα ερείπια. Όταν η ακεραιότητα της Συρίας ολοκληρωθεί, η ιστορία θα τελειώσει πλήρως για τις δυνάμεις-αντιπροσώπους του Ισραήλ», καταλήγει.