Προκλητικός Ερντογάν από τα Κατεχόμενα: «Ο Μητσοτάκης ήρθε για να τιμήσει τους τρομοκράτες της ΕΟΚΑ» - Επίθεση και στον Δένδια

Μιλώντας πριν από την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης, ο πρόεδρος της Τουρκίας επέμεινε στη λύση των δύο κρατών στο Κυπριακό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι δυνατόν να πλυθείς δύο φορές με το ίδιο νερό. Η αγνόηση της πραγματικότητας στο νησί δεν οδηγεί πουθενά. Πιστεύουμε ότι μια ομοσπονδιακή λύση δεν είναι δυνατή στην Κύπρο». Προσέθεσε δε ότι δεν ωφελεί σε κανέναν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που έμειναν στην Ελβετία.

«Αν θέλετε λύση, αναγνωρίστε τα κεκτημένα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Ελπίζω ότι θα δούμε την ημέρα που οι ηγέτες των εγγυητριών χωρών του νησιού θα επισκεφθούν μαζί και τα δύο κράτη. Προσωπικά εξέφρασα αυτή την ειλικρινή επιθυμία στον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, τον οποίο συνάντησα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας θα συμβάλει αναμφίβολα στη λύση του Κυπριακού» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ταγίπ Ερντογάν .

Αναφερόμενος πάντως στην έλευση του Έλληνα πρωθυπουργού στη Μεγαλόνησο, ο Ερντογάν είπε πως ο Μητσοτάκης έρχεται για να τιμήσει τους τρομοκράτες της ΕΟΚΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε παράλληλα κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, χαρακτηρίζοντας «παράλογες» τις δηλώσεις του κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι, κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη του είχε πει «ελπίζω να μην μας παρενοχλήσεις και εσύ από εκεί όπως ο Δένδιας».

Αναφερόμενος στο κεφάλαιο του περιουσιακού, ο Ταγίπ Ερντογάν παρέπεμψε στη λεγόμενη «Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας». Συγκεκριμένα ανέφερε: «Εδώ, πρέπει να τονίσω με σαφήνεια ότι η Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας, η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς ως αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο, είναι ο μόνος τρόπος για την επίλυση του ζητήματος των ακινήτων στο νησί. Όσοι νομίζουν ότι θα πετύχουν τους στόχους τους ασκώντας πίεση στους Τουρκοκύπριους κάνουν μεγάλο λάθος. Ούτε εμείς θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα ούτε ο τουρκοκυπριακός λαός θα υποκύψει σε απειλές».

Επιπλέον, ανέφερε ότι η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά τις προσπάθειές της για την αναγνώριση της αυτοαποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» και ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζαν, Ιλχάμ Αλίγεφ, «για τη σταθερή ηγεσία του σε αυτή τη διαδικασία» και για την πρόσκληση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Σούσα.

Πριν την ομιλία του ο Ερντογάν επισκέφθηκε το μνημείο του Ατατούρκ στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκωσίας, όπου κατέθεσε στεφάνι.

