Πρόλαβαν νέο μακελειό στις ΗΠΑ: Καρέ - καρέ η σύλληψη πάνοπλου άνδρα στο Μιζούρι

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο χθεσινό περιστατικό δεν υπήρξαν πυροβολισμοί και δεν είναι σαφές ποια ήταν τα κίνητρα του άνδρα αυτού, ανέφερε η αστυνομία του Σπρίνγκφιλντ σε ανακοίνωσή της στο διαδίκτυο. Δεν υπήρχε διαθέσιμος εκπρόσωπος της αστυνομίας για να κάνει δηλώσεις στο Reuters σήμερα το πρωί.

TODAY in Springfield Missouri

White Male 20, w/ over 100 rounds on his person, walking into a Walmart w/ a rifle & armor on

OFF DUTY FIREFIGHTER WAS ABLE TO STOP HIM FROM MASS MURDERING INNOCENT PEOPLE

Oh and yeah he was arrested ALIVE

WHITE SUPREMACY IS THE NATIONAL THREAT! pic.twitter.com/eTNrhtxr00