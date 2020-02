Προπηλακίστηκε στο αεροδρόμιο του Καράκας ο Γκουαϊδό επιστρέφοντας στη Βενεζουέλα

Χάος προκάλεσε η επιστροφή του Χουάν Γκουαϊδό στη Βενεζουέλα μετά το πολυήμερο ταξίδι στο εξωτερικό.

πηγή: BBC, πηγή video: twitter

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, που έχει αυτοανακηρυχθεί πρόεδρος της χώρας, κατέληξε βρεγμένος καθώς τον "έλουσαν" με νερό μέσα στο αεροδρόμιο του Καράκας ενώ μόλις βγήκε προπηλακίστηκε από πολίτες.

Failed coup frontman Juan Guaido gets a taste of how Venezuelan citizens feel about his circuit through foreign countries trying to drum up support for regime change immediately after landing at Caracas airport pic.twitter.com/yjayHW3O1X — Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) February 11, 2020

Κατά την άφιξή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας, ο Γκουαϊδό πέρασε από έλεγχο των εγγράφων του. Ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία, ξαφνικά μια νευριασμένη γυναίκα εμφανίστηκε και άρχισε να τον κατηγορεί ότι "ξεπούλησε τη χώρα" και του έριξε νερό.

“Traitor! You’re a traitor to the homeland!” Juan Guaidó arrives in Caracas after his latest regime change lobbying tour and is immediately jeered and confronted by an employee of a Venezuelan airline sanctioned by his US paymasters pic.twitter.com/SxaimDzgKl — Dan Cohen (@dancohen3000) February 11, 2020

Έξω από το αεροδρόμιο δέχθηκε επίθεση πολιτών με τους άνδρες της ασφάλειάς του να προσπαθούν να τους απομακρύνουν, ενώ οπαδοί του συνεπλάκησαν με οπαδούς του Μαδούρο.