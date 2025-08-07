Προς συνάντηση Τραμπ – Πούτιν για την Ουκρανία - «Θέλει πολλή δουλειά» λέει ο Ρούμπιο - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως υπάρχει «καλή πιθανότητα να έχει συνάντηση πολύ σύντομα» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς και με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να διευκρινίσει πού, ή πότε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν εκφράστηκε για την πιθανότητα να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, σημειώνοντας πως «με έχει απογοητεύσει ήδη στο παρελθόν», προφανώς αναφερόμενος στον ρώσο ομόλογό του.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, που κράτησε περίπου τρεις ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Truth Social, ανέφερε ότι επετεύχθη «μεγάλη πρόοδος», για την οποία ενημέρωσε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες. «Ολοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», προσέθεσε.

Από την πλευρά της η ρωσική προεδρία χαρακτήρισε χρήσιμες και εποικοδομητικές τις συνομιλίες.

Όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ ενδέχεται να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ήδη την επόμενη εβδομάδα — η πρώτη συνάντησή τους από την επιστροφή του Τραμπ στο

αξίωμα τον Ιανουάριο —. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι ο τόπος της πιθανής συνάντησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το σχέδιο, αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα μετά μια συνάντηση μεταξύ του ιδίου, του Πούτιν και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Θέλει πολλή δουλειά, λέει ο Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε χθες Τετάρτη πως μένει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» προτού οργανωθεί η ενδεχόμενη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, με κύριο σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Απομένουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, κι ελπίζουμε να το καταφέρουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ώρες, εβδομάδες ίσως», είπε ο υπουργός Εξωτερικών στο Fox Business, αφού ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως ο αμερικανός πρόεδρος είναι «ανοικτός» ως προς τη συνάντηση αυτή, όπως και για συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters