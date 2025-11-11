Πρόσφατα εγκαινιασμένη γέφυρα κατέρρευσε στην Κίνα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η γέφυρα Hongqi, στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας, κατέρρευσε μερικώς σήμερα. Οι Αρχές πιστεύουν ότι ρωγμές στην κοντινή πλαγιά του βουνού, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο περιστατικό.

Μέρος της πρόσφατα εγκαινιασμένης γέφυρας, η οποία βρίσκεται κατά μήκος ενός εθνικού αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την ενδοχώρα της Κίνας με το Θιβέτ, κατέρρευσε το απόγευμα όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο τοπικές Αρχές. Ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί θύματα από το περιστατικό. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται τμήμα της γέφυρας κοντά στον τοπικό Υδροηλεκτρικό Σταθμό Shuangjiangkou να καταρρέει μέσα στον ποταμό.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης και συντριμμιών υψώνεται καθώς η πλαγιά αρχίζει να υποχωρεί.