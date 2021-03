Προσφυγή ΜΚΟ στην γαλλική δικαιοσύνη για τις επιθέσεις με χημικά όπλα στην Συρία

Τρεις μη κυβερνητικές οργανώσεις προσέφυγαν στην γαλλική δικαιοσύνη για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» και «εγκλήματα πολέμου» σχετικά με τις επιθέσεις με χημικά όπλα το 2013 στην Συρία, οι οποίες αποδίδονται στο καθεστώς του Μπασάρ αλ Ασαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην Γαλλία κατοικούν χιλιάδες σύροι πρόσφυγες, ενώ οι ανακριτικές αρχές έχουν αρμοδιότητα να ερευνήσουν την τέλεση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επικαλούμενες την διεθνή αρμοδιότητα της γαλλικής δικαιοσύνης, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM), Open Society Justice Initiative (OSJI) και Syrian Archive κατέθεσαν μήνυση με αγωγή για αποζημίωση, ώστε να πραγματοποιηθεί ανακριτική έρευνα για τις επιθέσεις με αέριο σαρίν τον Αύγουστο 2013 στην πόλη Ντούμα, στην ανατολική Γούτα, στα προάστια της Δαμασκού.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στις επιθέσεις αυτές.

Η μήνυση στηρίζεται σε μεγάλο αριθμό μαρτυριών και αποδεικτικών στοιχείων, ανάμεσά τους φωτογραφίες και βίντεο και θα επιτρέψει «τον προσδιορισμό των ευθυνών εκείνων που διέταξαν και πραγματοποίησαν τις επιθέσεις αυτές», αναφέρουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που επισημαίνουν ότι έχουν προχωρήσει «σε ανάλυση της λειτουργίας συριακής στρατιωτικής αλυσίδας διοίκησης».

Σύμφωνα με τον διευθυντή της οργάνωσης Syrian Archive Χάντι αλ Χαντίμπ, η συριακή κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε με όρους διαφάνειας την παραγωγή, τη χρήση και την αποθήκευση των χημικών όπλων και πρέπει να της αποδοθούν οι ευθύνες.

«Εκτός της πραγματοποίησης έρευνας και της δίωξης των εγκλημάτων αυτών...τα κράτη πρέπει να συνεργασθούν για να ιδρύσουν Διεθνές Ειδικό Δικαστήριο που θα εκδικάσει αυτά τα εγκλήματα», δήλωσε από την πλευρά του ο Μάζεν Νταρβίς, διευθυντής του SCM.

Οι διεθνείς απόπειρες για την ίδρυση τέτοιου δικαστηρίου έχουν ματαιωθεί μέχρι στιγμής λόγω της αρνητικής στάσης της Ρωσίας και της Κίνας.

Οι τρεις μη κυβερνητικές οργανώσει κατέθεσαν τον Οκτώβριο 2020 μήνυση στην ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας για τα γεγονότα του 2013, μαζί με την επίθεση με αέριο σαρίν τον Απρίλιο 2017 στο Χαν Σεϊχούν, ανάμεσα στην Δαμασκό και το Χαλέπι.

Ζητούμε από τον γάλλο ανακριτή να πραγματοποιήσει συντονισμένες έρευνες με τον γερμανό ομοσπονδιακό εισαγγελέα, δήλωσε από την πλευρά του ο Στιβ Κόστας, δικηγόρος, μέλος του OSJI.

Μετά τις επιθέσεις του 2013, το συριακό καθεστώς δεσμεύθηκε να καταστρέψει το χημικό του οπλοστάσιο.

Ομως, σύμφωνα με έκθεση των OSJI και Syrian Archive του Οκτωβρίου 2020, η Συρία εξακολουθεί να διαθέτει ενεργό πρόγραμμα χημικών όπλων. Το καθεστώς της Δαμασκού χρησιμοποιεί τεχνάσματα για να εξαπατήσει τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Οπλων, που είναι επιφορτισμένος με την καταστροφή του συριακού χημικού οπλοστασίου.