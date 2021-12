«Πρόσωπο της Χρονιάς» για το περιοδικό Time ο Ίλον Μασκ

Ο επιχειρηματίας με καταγωγή από τη Νότια Αφρική, ο οποίος πολιτογραφήθηκε υπήκοος Καναδά κατόπιν ΗΠΑ, δεν αποτελεί σίγουρα μια συμβατική προσωπικότητα.

«Καθώς δημιούργησε λύσεις σε μια υπαρξιακή κρίση, ενσάρκωσε τις δυνατότητες και τους κινδύνους της εποχής των τεχνολογικών τιτάνων, επειδή έδωσε ώθηση για τις πιο τολμηρές και ανατρεπτικές μεταμορφώσεις της κοινωνίας, ο Ίλον Μασκ είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς του Time για το 2021», δήλωσε ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Έντουαρντ Φέλσενταλ.

«Ο Μασκ πέρασε τη ζωή του αψηφώντας τους "haters": φαίνεται πως σήμερα βρίσκεται σε θέση να τους βάλει στη θέση τους», γράφουν οι δημοσιογράφοι του Time στο πορτρέτο του, που είναι αφιερωμένο στον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία.

