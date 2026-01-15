Προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας: «Παραγωγική και ευγενική» η συνδιάλεξη με τον Τραμπ - Real.gr

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες επιβεβαίωσε ότι χθες Τετάρτη είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση «εκτενή, παραγωγική και ευγενική».

«Συζητήσαμε μια διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας, καθώς και εκκρεμή ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεών μας», αναφέρει η Ροδρίγκες σε μήνυμά της στο Telegram, υπογραμμίζοντας πως η επικοινωνία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφερθεί στην επικοινωνία του με την Ντέλσι Ροδρίγκες, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) και είναι υπέροχος άνθρωπος. Εννοώ πως είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Συζητήσαμε πολλά πράγματα και θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά με τη Βενεζουέλα», συμπλήρωσε.

Προτού αναλάβει προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροδρίγκες ήταν αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε στις 3 Ιανουαρίου κατά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας και οδηγήθηκε στις ΗΠΑ προκειμένου να δικαστεί για «διακίνηση ναρκωτικών».