Προσωρινός διευθυντής ΒΜ: Εφικτή η συμφωνία με την Ελλάδα για δανεισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στους Times, ο Jones ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα επέβλεπε μια συμφωνία για την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα σε περίπτωση που θα ήταν «ακόμα διευθυντής του ΒΜ σε μερικά χρόνια».

«Ναι», απάντησε ο Jones. «Θα μπορούσα εύκολα να φανταστώ μια σχέση μεταξύ ημών και του Μουσείου της Ακρόπολης [στην Αθήνα] που θα περιελάμβανε αμοιβαία δάνεια. Γιατί όχι; Έχουν και αυτοί ορισμένα υπέροχα αντικείμενα».

Momentum is gathering for a loan arrangement between the UK and Greece over the Parthenon Marbles after the @britishmuseum British Museum’s interim director, Mark Jones, told the UK newspaper @thetimes that he supports the planhttps://t.co/HLnA3hlT3M