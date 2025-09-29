Quantcast
Πρόταση Ζελένσκι για τη δημιουργία κοινής εναέριας ασπίδας κατά των ρωσικών από αέρος απειλών - Real.gr
Πρόταση Ζελένσκι για τη δημιουργία κοινής εναέριας ασπίδας κατά των ρωσικών από αέρος απειλών

13:59, 29/09/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ουκρανία επιθυμεί να δημιουργήσει κοινή εναέρια αμυντική ασπίδα για την προστασία από τις απειλές που προέρχονται από τη Ρωσία μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους της, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την διάρκεια ομιλίας που απηύθυνε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Warsaw Security Forum.

«Η Ουκρανία προτείνει στην Πολωνία και σε όλους τους εταίρους μας την δημιουργία μίας κοινής απολύτως αξιόπιστης ασπίδας κατά των ρωσικών εναέριων απειλών», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Οι ηγέτες της Ατλαντικής Συμμαχίας δήλωσαν ότι η Πολωνία δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με τις εναέριες διεισδύσεις στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής. Το Κίεβο δηλώνει ότι η ουκρανική εμπειρία από εναέριες απειλές θα είναι πολύτιμη.

«Είναι εφικτό. Η Ουκρανία έχει την δυνατότητα να αποκρούσει όλα τα είδη των ρωσικών drones και πυραύλων και αν ενεργήσουμε από κοινού στην περιοχή, θα έχουμε αρκετά όπλα και παραγωγική δυνατότητα».

Σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η στάση απέναντι στην Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη έχει αλλάξει.

«Αυτή την στιγμή, η στάση του προέδρου Τραμπ κατά τη γνώμη μου είναι πραγματικά ισορροπημένη και υποστηρίζει τη στάση της Ουκρανίας, αν και αναμφίβολα θέλει να παραμείνει μεσολαβητής ανάμεσα σε εμάς και την Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου», είπε.

