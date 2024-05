Πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα: «Ναι» από τη Χαμάς - «Συνεχίζουμε την επιχείρηση στη Ράφα» λέει ο Νετανιάχου

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησε η Χαμάς είναι μια συμφωνία τριών φάσεων, διάρκειας 42 ημερών η κάθε μία, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στη Γάζα στο τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ Al Jazeera. Ο Χαλίλ αλ-Χάγια είπε επίσης πως η δεύτερη φάση της συμφωνίας προβλέπει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Η ανακοίνωση αυτή «έβγαλε» στους δρόμους τους Παλαιστίνιους, τόσο της Γάζας, όσο και της Δυτικής Όχθης. Οι άνθρωποι χαίρονται και δοξάζουν τον Θεό, μεταδίδει ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο, «άνθρωποι κλαίνε από χαρά και υπάρχουν εορταστικοί πυροβολισμοί στον αέρα».

Η αντιδράσεις του Ισραήλ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την αποδοχή του σχεδίου για εκεχειρία στη Γάζα από την Χαμάς προχώρησε σε δηλώσεις, λέγοντας ότι το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της επιχείρησης στην πόλη Ράφα της νότιας Γάζας, προκειμένου να αυξηθεί η πίεση στη Χαμάς να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους και να επιτευχθούν άλλοι πολεμικοί στόχοι της χώρας.

Ταυτόχρονα, αν και η τελευταία πρόταση εκεχειρίας της Χαμάς υπολείπεται των απαιτήσεων του Ισραήλ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι θα στείλει αντιπροσωπεία για να συναντηθεί με διαπραγματευτές και να προσπαθήσει να επιτύχει μια αποδεκτή συμφωνία, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα πως δεν έχει συμφωνηθεί εκεχειρία στη Γάζα. Ο αξιωματούχος είπε πως η πρόταση την οποία αποδέχθηκε η Χαμάς ήταν μια «πιο ήπια» εκδοχή μιας αιγυπτιακής πρότασης που περιελάμβανε «ευρεία» πορίσματα τα οποία το Ισραήλ δεν μπορεί να αποδεχθεί.

«Αυτό θα φαινόταν να είναι ένα τέχνασμα με σκοπό να κάνει το Ισραήλ να μοιάζει σαν η πλευρά που αρνείται μια συμφωνία», είπε ο Ισραηλινός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Άλλος Ισραηλινός υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) πως το Ισραήλ εξετάζει την πρόταση. «Έχουμε λάβει την πρόταση και την εξετάζουμε. Δεν είναι το πλαίσιο στο οποίο είχαμε συμφωνήσει. Την εξετάζουμε», δήλωσε ο αξιωματούχος ο οποίος ζήτησε ανωνυμία. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του εγγράφου.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε πως όλες οι προτάσεις που αφορούν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα εξετάζονται σοβαρά, και πως παράλληλα ο στρατός συνεχίζει να επιχειρεί στην υπό τη διοίκηση της Χαμάς περιοχή.

Ερωτηθείς στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων κατά πόσον η δήλωση της Χαμάς ότι αποδέχθηκε πρόταση για κατάπαυση του πυρός θα επηρεάσει τη σχεδιαζόμενη επίθεση στην πόλη Ράφα της Γάζας, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι είπε: «Εξετάζουμε κάθε απάντηση και απόκριση με τον πιο σοβαρό τρόπο και εξαντλούμε κάθε πιθανότητα που αφορά διαπραγματεύσεις και επιστροφή των ομήρων».

«Παράλληλα, εξακολουθούμε να επιχειρούμε στη Λωρίδα της Γάζας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», είπε.

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει την απάντηση της Χαμάς

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως εξετάζει την απάντηση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, καθώς συνεχίζει να πιέζει το Ισραήλ ώστε να σταματήσει τα σχέδια για χερσαία εισβολή στη Ράφα.

Ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς βρίσκεται στην περιοχή και έχει συζητήσεις για την πρόταση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι. Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας πως δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο οποιαδήποτε πρόοδο προς μια συμφωνία.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση αυτών των ομήρων, θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, θέλουμε να αυξήσουμε την ανθρωπιστική αρωγή», είπε ο Κίρμπι, προσθέτοντας πως η επίτευξη μιας συμφωνίας θα ήταν «το απόλυτα καλύτερο αποτέλεσμα».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την απάντηση της Χαμάς σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός και θα τη συζητήσουν με συμμάχους στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ώρες.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω πως η Χαμάς έδωσε μια απάντηση. Εξετάζουμε αυτή την απάντηση τώρα και τη συζητάμε με τους εταίρους μας στην περιοχή», δήλωσε ο Μίλερ, επιβεβαιώνοντας πως μια απάντηση ελήφθη την τελευταία ώρα ή 90 λεπτά και πως οι συζητήσεις θα λάβουν χώρα τις επόμενες ώρες.

Ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς βρίσκεται στην περιοχή και «εργάζεται σε αυτό σε πραγματικό χρόνo», είπε ο Μίλερ.

Ο Μίλερ επανέλαβε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια επιχείρηση στη Ράφα «όπως προβλέπεται αυτή τη στιγμή» από το Ισραήλ. «Μια επιχείρηση στη Ράφα θα καταστήσει δύσκολο να διατηρηθεί η αύξηση της ανθρωπιστικής αρωγής την οποία μπορέσαμε να διανείμουμε τις προηγούμενες λίγες εβδομάδες», είπε ο Μίλερ.

Ο Ερντογάν καλεί το Ισραήλ να δεχτεί την κατάπαυση πυρός όπως η Χαμάς

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε το Ισραήλ να δεχτεί την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς. Είπε επίσης ότι η Χαμάς αποδέχτηκε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός έπειτα από παρότρυνση της Τουρκίας.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που η Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την κατάπαυση του πυρός έπειτα από δική μας παρότρυνση. Τώρα το ίδιο βήμα πρέπει να κάνει και το Ισραήλ. Καλώ όλους τους δυτικούς παράγοντες να ασκήσουν πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα.

Πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε.

Επικοινωνία Μπάιντεν-Νετανιάχου

Νωρίτερα τη Δευτέρα ολοκληρώθηκε η τηλεφωνική συνομιλία του Τζο Μπάιντεν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου η οποία είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «Ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ σχετικά με τις προσπάθειες για την εξασφάλιση συμφωνίας για τους ομήρους, μεταξύ άλλων μέσω των συνομιλιών που διεξάγονται σήμερα στη Ντόχα του Κατάρ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε να διασφαλίσει ότι το πέρασμα Kερέμ Σαλόμ θα είναι ανοικτό για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την ξεκάθαρη θέση του για τη Ράφα».

Το Ισραήλ βομβάρδισε συνοικίες στη Ράφα

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, από αέρος και από το πυροβολικό, «συνεχίζονται από την περασμένη νύχτα και έχουν ενταθεί από σήμερα (6/5) το πρωί», εξήγησε ο Άχμεντ Ρεντουάν, ένας εκπρόσωπος τύπου της παλαιστινιακής πολιτικής άμυνας, διευκρινίζοντας πως δύο από τις συνοικίες που στοχοθετούνται, η Αλ Σούκα και η Αλ Σαλάμ, βρίσκονται μεταξύ εκείνων στους κατοίκους των οποίων ο ισραηλινός στρατός ζήτησε να απομακρυνθούν.

Λίγο νωρίτερα, κάτοικοι ανέφεραν πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα σήμερα, ώρες αφότου το Ισραήλ είπε σε Παλαιστινίους να εκκενώσουν τμήματα της πόλης της νότιας Γάζας, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο έχουν βρει καταφύγιο.

