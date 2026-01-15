Πρωθυπουργός Δανίας: Θεμελιώδη διαφωνία με την Ουάσινγκτον - Η επιθυμία των ΗΠΑ να κατακτήσουν τη Γροιλανδία παραμένει στο ακέραιο - Real.gr

Quantcast
Πρωθυπουργός Δανίας: Θεμελιώδη διαφωνία με την Ουάσινγκτον - Η επιθυμία των ΗΠΑ να κατακτήσουν τη Γροιλανδία παραμένει στο ακέραιο
Πρωθυπουργός Δανίας: Θεμελιώδη διαφωνία με την Ουάσινγκτον – Η επιθυμία των ΗΠΑ να κατακτήσουν τη Γροιλανδία παραμένει στο ακέραιο

15:00, 15/01/2026
Πρωθυπουργός Δανίας: Θεμελιώδη διαφωνία με την Ουάσινγκτον – Η επιθυμία των ΗΠΑ να κατακτήσουν τη Γροιλανδία παραμένει στο ακέραιο

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έκανε σήμερα λόγο για «θεμελιώδη διαφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας για την οποία έχει βλέψεις ο Ντόναλντ Τραμπ, την επομένη μιας συνάντησης των ηγετών των δύο χωρών.

Η Ουάσινγκτον και η Κοπεγχάγη συμφώνησαν να συστήσουν ομάδα εργασίας αλλά «αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το γεγονός ότι υπάρχει μία θεμελιώδης διαφωνία, επειδή η αμερικανική φιλοδοξία να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας παραμένει στο ακέραιο», αναφέρει σε γραπτά σχόλια που διαβίβασε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είναι βέβαια μία σοβαρή κατάσταση και ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να αποτρέψουμε την υλοποίηση αυτού του σεναρίου», πρόσθεσε.

Χθες, Τετάρτη, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λάκε Ράσμουσεν διαπίστωσε μια τέτοια «θεμελιώδη διαφωνία» και κατήγγειλε την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να «κατακτήσει» τη Γροιλανδία, έπειτα από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν ήταν μια εύκολη συνάντηση, και θα πρέπει να ευχαριστήσω τους δύο υπουργούς (της Δανίας και της Γροιλανδίας), που ανέδειξαν με σαφήνεια τη θέση του βασιλείου και απάντησαν στις αμερικανικές δηλώσεις», υπογράμμισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας.

Η Δανία έστειλε, εξάλλου, στρατιωτικές ενισχύσεις στην αυτόνομη περιφέρεια της Δανίας και εξασφάλισε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν μια στρατιωτική αποστολή σε υποστήριξη της Κοπεγχάγης.

«Υπάρχει ομοφωνία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για το ότι μια ενισχυμένη παρουσία στην Αρκτική είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή και βορειοαμερικανική ασφάλεια», προσθέτει η Φρεντέρικσεν.

«Η Δανία επένδυσε σημαντικά σε νέες ικανότητες στην Αρκτική. Και θα πρέπει να χαιρετίσω το ότι ένας ορισμένος αριθμός συμμάχων συνεισφέρουν αυτή τη στιγμή σε κοινά γυμνάσια στη Γροιλανδία και γύρω από αυτήν».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

