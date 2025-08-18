Quantcast
Πρωθυπουργός Φινλανδίας: Η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο - Real.gr
Πρωθυπουργός Φινλανδίας: Η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο

18:00, 18/08/2025
«Ας το επαναλάβουμε άλλη μία φορά: η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Ορπο διευκρινίζοντας ότι τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν στην συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες είναι η κατάπαυση του πυρός και οι εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει μαζί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους άλλους ευρωπαίους ηγέτες στις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

 

